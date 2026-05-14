Estrella del Real Madrid se queda sin presencia en el Mundial 2026

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, pero no para todas las figuras internacionales. En las horas más recientes se confirmó un nuevo nombre que no estará en el magno evento y sencillamente por una razón técnica.

Y la noticia ya está dando la vuelta al mundo por el uniforme que representa este futbolista y porque hace un tiempo atrás era un referente de ese combinado.

Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los mediocampistas del Real Madrid y que había conformado la lista francesa en la última Copa del Mundo.

Esto se conoció luego que el estratega Didier Deschamps diera a conocer los nombres que conforman el listado de 26 jugadores con los que intentará coronarse en el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: ¿Cómo quedó la lista de Francia sin la estrella del Real Madrid?

El volante merengue iba a encaminarse a disfrutar su segunda participación en una edición mundialista, pero esta vez el técnico se decantó por otros efectivos en esa zona del campo, así como incrementar la cantidad de delanteros en la selección, con nueve convocados.

En la sala de máquinas prefirió llevar Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaire-Emery y Kanté, este último siendo una de las sorpresas de la convocatoria.

Lo cierto es que el mismo Deschamps justificó su decisión y apuntó lo siguiente: "Viene de una temporada difícil en la que ha jugado poco y ha sufrido lesiones. Imagino su enorme decepción esta noche. Debí tomar decisiones difíciles entre los defensas, mediocentros y delanteros".

La lista de Deschamps