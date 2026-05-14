¿Marco Antonio Solís en el álbum del Mundial 2026?: La foto que te sorprenderá

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Marco Antonio Solís volvió a captar la atención de seguidores, pero esta vez por una inesperada publicación relacionada con el Mundial 2026, la competencia deportiva que está a punto de iniciar y ya cuenta con el interés del público en general.

El cantante mexicano compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece convertido en una especie de estampa del emblemático álbum Panini, desatando furor entre sus fanáticos y los amantes del fútbol.

Marco Antonio Solís se une a la fiebre del Mundial 2026

La imagen muestra al intérprete luciendo una estética similar a las clásicas estampas del álbum oficial del Mundial. Aunque el mexicano no forma parte oficial del álbum, su publicación recreando una “barajita” personalizada fue suficiente para generar comentarios.

“Estamos a muy pocos días de que comience una de las fiestas más grandes a nivel mundial. México es uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026. ¿Ya están listos para vivir la emoción?”, escribió el artista en sus redes sociales.

La iniciativa llega en medio del furor por el Mundial 2026, torneo que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones. El contexto disparó el interés por el tradicional álbum Panini, considerado por muchos como una pieza clave de la experiencia previa al campeonato.

¿Cómo conseguir el álbum Panini en Venezuela?

Esta nueva edición viene con un formato histórico que incluye 48 selecciones, 112 páginas y 980 barajitas, convirtiéndose en la colección más grande lanzada por Panini hasta ahora y ya comenzó a venderse en el país.

Los interesados pueden conseguirlo en kiosco, librerías como Las Novedades, tiendas deportivas, centros comerciales y comercios autorizados, además, hay vendedores independientes que ofrecen combos de lanzamiento o cajas completas.

Precios del álbum Panini Mundial 2026 en Venezuela

Álbum tapa blanda: 7 dólares

Es la versión básica y más económica. Está pensada para quienes quieren iniciar la colección sin hacer una inversión alta y priorizan funcionalidad sobre presentación.

Álbum tapa dura: 25 dólares

Tiene materiales más resistentes y una presentación premium. Su costo es mayor porque apunta al coleccionista tradicional que busca mejor conservación y durabilidad.

Álbum Gold tapa dura: 30 dólares

Es una edición especial de lujo con acabado diferencial y mayor valor coleccionable. Su precio responde a exclusividad y diseño premium.