Álbum Panini Mundial 2026: Precios en Venezuela, nuevas barajitas y todo lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

El camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza oficialmente con el lanzamiento de la colección de barajitas Panini. En esta 15.ª edición (7ma de forma consecutiva que se distribuirá en Venezuela gracias a Inversiones Kaluca), la marca líder en coleccionables celebra la expansión del torneo con un álbum masivo que promete ser el más grande de la historia.

Desde este martes 5 de mayo el álbum y los sobrecitos estarán en venta a lo largo y ancho de Venezuela en distintos tipos de establecimientos. Todo estos anuncios se dieron en el local The Rocks.

¿Qué trae el nuevo álbum Panini 2026?

La colección refleja el nuevo formato de la FIFA, incluyendo por primera vez a las 48 selecciones participantes. Estos son los datos clave:

Total de stickers: 980 stickers para coleccionar.

Contenido por sobre: 7 stickers en cada paquete.

Diseños especiales: Escudos icónicos y las esperadas barajitas de jugadores

Precios y Versiones en Venezuela (Tasa BCV)

Panini ha confirmado tres versiones del álbum para adaptarse a todos los bolsillos y niveles de coleccionismo:

Tapa blanda: $7 Tapa dura: $25 Tapa dura "Gold" (Edición Especial): $30 El costo del sobrecito es de $2.20

(Todos los montos serán calculados a tasa BCV)

La gran novedad: Barajitas Extra "En Movimiento"

Para esta edición, debutan las barajitas extra de 20 jugadores seleccionados. Estas piezas son de colección independiente (no se pegan en el álbum) y vienen en cuatro variantes de color: Lila, Oro, Plata y Bronce.

Álbum Digital y Alianzas Estratégicas

Si prefieres lo tecnológico, la App del Álbum Digital Panini ya está disponible. Podrás coleccionar 11 jugadores por selección e intercambiar repetidas con usuarios de todo el mundo.

Además se anunciaron par de alianzas con McDonald’s y Coca-Cola quienes tendrán una participación importante para completar el álbum. La bebida gaseosa tendrá 14 barajitas especiales y tendrán dos páginas dentro del propio álbum. Por su parte McDonald’s tendrá en todas sus tiendas a nivel nacional sobres con barajitas especiales con borde dorado y que enriquecerán mucho más la colección.