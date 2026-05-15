Mundial 2026: Irán tiene este inconveniente para viajar a Estados Unidos

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La incertidumbre crece en torno a la participación de Irán en el Mundial 2026. A solo 29 días del inicio de la Copa del Mundo, la Federación Iraní de Fútbol confirmó que todavía no recibió las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos, una de las sedes principales del torneo organizado junto a México y Canadá, según TyC Sports.

El conflicto diplomático y el contexto geopolítico en Medio Oriente generan preocupación dentro de la delegación iraní, que espera una resolución urgente para evitar complicaciones logísticas de cara al debut mundialista.

Irán - Mundial 2026

La situación ya encendió alarmas tanto en la FIFA como en el entorno del seleccionado asiático. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mahdi Taj, reveló que en las próximas horas habrá una reunión decisiva con la FIFA para intentar destrabar el problema migratorio.

Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. “Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, declaró el dirigente.

Además, Taj aseguró que todavía no existe confirmación oficial por parte de las autoridades estadounidenses sobre la aprobación de los permisos de ingreso. “No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes han obtenido visados. Aún no se han expedido visados”.

La situación genera tensión porque Estados Unidos será anfitrión de la mayor parte de los encuentros del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones participantes.

Finalmente, en medio del escenario político actual y los conflictos que afectan a Medio Oriente de manera significativa, la incertidumbre sobre los viajes internacionales y las restricciones migratorias vuelven a impactar directamente en el deporte y más en una cita mundialista.