Barcelona se cansa de Julián Álvarez y tiene otro delantero favorito

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Nuevas informaciones han surgido en los predios del FC Barcelona y orientadas al próximo mercado de fichajes del club, en el que distintos nombres han estado sobre la mesa.

Pues bien, desde España, medios como el Diario Sport y Mundo Deportivo han apuntado que desde el alto mando culé se habría cambiado el orden de prioridades con relación a su refuerzo en la posición del '9'.

Desde estos portales han señalado que el brasileño del Chelsea, Joao Pedro, se ha erigido como la opción uno en la lista de alternativas de los azulgranas.

Justamente, este cambio en la planificación tendría su sentido ante las dificultades para hacerse con los servicios de Julián Álvarez, sobre el que se ha informado un interés fuerte del PSG y que tendría -en caso de vender- preferencia por parte del Atlético de Madrid.

El favorito de Deco para el Barcelona

En primera instancia el preferido en el seno culé ha sido Julián Álvarez, pero su precio y la postura del conjunto colchonero se han erigido como el principal bloqueo.

Según han apuntado medios como el mismísimo Mundo Deportivo, el Paris Saint Germain está en la disposición de poner sobre la mesa más de los 100 millones, que es la cifra límite que tendría el FC Barcelona por el argentino.

De ahí, a que ahora surja el nombre de Joao Pedro con más fuerza, sobre todo, porque en las informaciones se señala que el brasilero podría cerrarse por menos de esas cantidades.

Por lo pronto, no se tiene constancia que Barcelona haya movido ficha por alguno de los dos y ahora solo estarían en fase exploratoria para la gran apuesta culé en el venidero mercado de fichajes.