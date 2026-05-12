PSG se mete en la puja por Julián Álvarez ¿Se lo "robará" al Barcelona?

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Julián Álvarez está dando de que hablar actualmente tras ser pretendido por varios clubes de cara al venidero mercado de verano y recientemente, aseguraron desde El Chiringuito de Jugones, que el París Saint Germain también quiere hacerse con sus servicios con una rimbombante oferta.

Aunque el Arsenal y el Barcelona (quienes perderán a Lewandonski) sonaban como los principales candidatos a quedarse con el aclamado delantero argentino, todo parece indicar que los actuales campeones de la champions League y finalistas le harán una propuesta muy difícil de rechazar al Atlético de Madrid por "La Araña", quien contrato hasta 2030 con los "Colchoneros".

PSG está dispuesto a quedarse con Julián Álvarez

De acuerdo al portal español, el conjunto dirigido por Luis Enrique está dispuesto a realizar una propuesta que supere ampliamente los €150 millones e incluso, ya han establecido conversaciones entre ambas partes, las cuales no son tan recientes.

"El PSG ya se sentó con el Atlético de Madrid, ese club ya sabe las pretensiones respecto a Julián Álvarez. Además, me dicen que Álvarez ha hablado con Luis Enrique", aseguró Iñaki Villalón, panelista del Chiringuito.

¿Julián Álvarez encajaría en el esquema del PSG?

La gran pregunta es si Julián Álvarez podría adaptarse a un club que luce tan compenetrado como el PSG y que tiene un estilo diferente al de los "Colchoneros".

Lo cierto es que el argentino ha demostrado ser un '9' completo, que puede quedarse en el área, pero que también puede ayudar a generar con el balón desde atrás y aunque las alternativas actuales del club francés son muchas y muy buenas, su único delantero centro natural es el portugués Goncalo Ramos, quien generalmente es una de las últimas opciones de Luis Enrique para estar en el campo.

El destino de "La Araña" aún no está definido, no obstante, la decisión final parece estar en sus manos, debido a que aparentemente el Atlético está conforme con lo ofrecido por el París por los servicios del argentino que acumula 20 tantos en 49 partidos en la presente temporada.