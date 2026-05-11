Ousmane Dembélé aumenta su leyenda y suma nuevo galardón a su palmarés

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El nombre de Ousmane Dembélé volvió a sonar fuerte en los medios de comunicación. Esta vez porque el delantero francés sumó más galardones a su palmarés, después de ser designado como el mejor futbolista de la temporada en la Ligue 1.

El ariete del París Saint Germain sigue consolidándose como una de las grandes figuras del futbol francés y este vino a ser el segundo año consecutivo en llevarse esta distinción en el torneo de ese país.

La entrega se dio en medio de la ceremonia de los Trofeos UNFP y pese a que el 'mosquito' no se encuentra dentro de los primeros cinco goleadores del certamen francés.

Dembélé hasta el momento pudo firmar en esta edición liguera 10 goles y seis asistencias a lo largo de 20 partidos. Eso sí, ayudando fuertemente a que los parisinos se enfilen a un nuevo título doméstico, hoy registran 73 puntos, a seis del Lens y a falta de dos jornadas.

Ousmane Dembélé: ¿Balón de Oro?

El atacante francés está firmando una nueva gran temporada con los suyos y en los últimos meses ha subido su relevancia en el equipo, tal como cerró el pasado curso en el que pudo ganar el triplete con el PSG.

Eso le llevó a llevarse el primer 'Balón de Oro' de su carrera y ahora muchos se debaten entre si puede repetir el premio para esta edición. Sobre todo, esa discusión se acrecentó con lo que pudo hacer en semifinal ante el Bayern, con tres goles en su haber; dos en la ida y uno en la vuelta.

Ahora, está a las puertas de ganar nuevamente la Champions League, lo que podría realmente meterlo mucho más en las quinielas a la distinción. Ni hablar si con Francia puede ser capaz de firmar una gran Copa del Mundo, que acabaría completamente con el debate.

Ousmane Dembélé pinta a ser una de las figuras de Francia para el Mundial 2026, acompañado con una estrella como Kylian Mbappé, que llega cuestionado con el Real Madrid, pero con una temporada de 41 goles en su estadistica.