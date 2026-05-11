LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones con el cierre de toda la jornada

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La edición de LaLiga 2025-26 ya conoce a su campeón: El FC Barcelona. Los culés ratificaron su galardón este domingo de forma contundente ante su eterno rival, el Real Madrid, al que vencieron 2-0 en un Spotify Camp Nou celebrando de principio a fin.

Sin embargo, la jornada 35 para este lunes 11 de mayo aún le quedaba un baile para cerrarla y lo protagonizaron: Rayo Vallecano vs Girona. Y es que, aunque la lucha por la cima ya no esté en discusión, sí se mantiene la pelea por el otro título: la salvación de la categoría.

Allí cobraba un valor importante este compromiso por ser ambos clubes quienes están en ese pelotón cercano a la zona roja de la tabla. Eso sí, hay que repasar cómo está el top 5: con Barcelona (91), Real Madrid (77), Villarreal (69), Atlético de Madrid (63) y Betis (54).

¿Cómo está el resto de LaLiga?

Los anteriores están llevándose el cupo para disputar la próxima Champions League, pero la disputa sigue férrea en los otros lugares por competencias en el 'Viejo Continente'. Por ejemplo, a la Europa League está clasificando en este momento el Celta de Vigo (50), ocupando la sexta casilla.

De ahí, el siguiente es Getafe con 45 puntos, alcanzando un lugar a la Conference League, que hasta ahora también está compartiendo con la Real Sociedad (44), que es octava en la clasificación y tendrían el derecho de meterse por ser los vigentes campeones de la Copa del Rey. De allí en adelante la tabla marcha así:

9: Athletic Bilbao (44).

10: Rayo Vallecano (43).

11: Osasuna (42).

12: Valencia (42).

13: Sevilla: (40).

14: Elche (39).

15: Mallorca (39).

16: Espanyol (39).

17: Girona (39).

En puestos de descenso:

18: Deportivo Alavés (37).

19: Levante (36).

20: Real Oviedo (29).

La jornada 36 de LaLiga se jugará a partir de este martes 12 de mayo, en una fecha que iniciará con los duelos entre Celta de Vigo vs Levante, Betis vs Elche y Osasuna vs Atlético de Madrid.