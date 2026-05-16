Flick rompe el silencio tras el adiós de Lewandowski: "Es bueno para él y para el club"

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Minutos después de que Robert Lewandowski sacudiera el mundo del fútbol al anunciar de forma oficial su salida del FC Barcelona, el entrenador azulgrana, Hansi Flick, compareció ante los medios en la previa del Barcelona contra Real Betis. Lejos de esquivar el tema, el estratega alemán abordó la situación con total transparencia, desvelando los detalles de la conversación clave que definió el final de la etapa del delantero polaco en la Ciudad Condal.

Flick confirmó que la decisión no fue una sorpresa de última hora, sino el resultado de una madura reunión sostenida entre ambos antes de que el ariete compartiera su emotivo mensaje de despedida y se dirigiera al vestuario para decirle adiós a sus compañeros.

El técnico alemán reveló la naturaleza del encuentro con el atacante de 37 años, destacando la sinceridad y profesionalidad con la que se manejó el proceso.

"Mantuvimos una reunión, hablamos de ello. Robert se ha despedido del equipo. Ha sido una gran etapa para él en Barcelona", explicó Flick. "Si él quiere cambiar, es bueno para él y quizás también para el club, porque podremos reestructurar el equipo".

Para el preparador bávaro, la marcha del '9' de mutuo acuerdo representa una oportunidad idónea de renovación. Con la masa salarial liberada y la plaza de delantero centro vacante, el Barça podrá encarar el mercado de fichajes de verano con el firme propósito de moldear un nuevo proyecto deportivo.

Una dupla histórica

La relación entre Flick y Lewandowski trasciende su paso por Cataluña. Ambos marcaron una época dorada en el FC Barcelona, y el técnico no escatimó en elogios para un futbolista que ha sido pilar fundamental en sus mayores éxitos profesionales.

"He trabajado cuatro años con Robert y he ganado todos mis títulos con él. Para mí ha sido un privilegio trabajar con él. Es un profesional como no había visto antes", aseveró con admiración. Asimismo, Flick valoró el impacto invisible del polaco dentro del vestuario culé durante sus cuatro campañas: "Siempre da lo mejor para su cuerpo, es el ejemplo perfecto para los jóvenes y es por lo que sigue jugando a este nivel".

Despedida por la puerta grande en el Camp Nou

Con 119 goles y siete títulos en sus vitrinas como azulgrana, Lewandowski vivirá este domingo ante el Real Betis su último partido oficial frente a la afición catalana.

Flick concluyó su intervención haciendo un llamamiento a las gradas para rendir tributo al goleador: "Se merece que todos los aficionados le digan adiós". El Barça se alista para despedir a un crack mundial, mientras sus despachos ya trabajan a contrarreloj para encontrar al heredero idóneo de su puesto en el ataque.