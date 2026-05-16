El Real Madrid planea la salida de Dani Carvajal como agente libre

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Una de las eras más laureadas en la historia moderna del Real Madrid está muy cerca de llegar a su fin. El club blanco ha trazado una hoja de ruta clara para el próximo mercado de fichajes de verano, y esta no incluye la continuidad de su primer capitán, Dani Carvajal.

La entidad madridista tiene la firme intención de separar caminos con el lateral derecho de 34 años una vez que expire su contrato al término de la presente campaña, permitiendo su salida con la carta de libertad bajo el brazo. Aunque todavía quedan pasos formales por ejecutar antes de realizar una comunicación oficial, el rumbo tomado por la directiva parece definitivo.

Las razones detrás del adiós del capitán

El desenlace de la etapa de Carvajal en el Santiago Bernabéu viene precedido por un panorama sumamente complejo en los últimos dos años. Tras sufrir una gravísima triple rotura de rodilla en octubre de 2024, el defensor afrontó un largo y tortuoso proceso de recuperación de nueve meses. A pesar de su regreso a las canchas, los problemas físicos intermitentes y las secuelas competitivas mermaron de forma drástica su regularidad, completando apenas un par de encuentros completos en el tramo reciente del campeonato.

A la delicada situación médica se le sumó el cambio de jerarquía en el carril diestro de la zaga merengue. La presencia del internacional inglés Trent Alexander-Arnold relegó al canterano a un rol secundario en los esquemas tácticos, acelerando la decisión institucional de renovar la plantilla de cara al curso 2026-2027.

Una leyenda eterna de la Casa Blanca

La partida de Dani Carvajal representa el adiós del futbolista que mejor personifica el éxito contemporáneo del club. El zaguero de Leganés ingresó a las categorías inferiores madridistas en el año 2002 con solo 10 años de edad, siendo el recordado niño que colocó la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto al mítico Alfredo Di Stéfano en 2004.

Tras un breve paso formativo por el Bayer Leverkusen, Carvajal regresó al primer equipo en 2013 para adueñarse de una banda derecha legendaria. Su palmarés con la elástica blanca es, sencillamente, inigualable para la inmensa mayoría de los mortales en el deporte rey:

6 Copas de Europa (UEFA Champions League)

4 Títulos de LaLiga

2 Copas del Rey

26 Títulos oficiales totales en casi 450 partidos de blanco.

El Real Madrid ya prepara los preparativos institucionales para rendirle un homenaje a la altura de su leyenda en el último compromiso liguero del año en el feudo blanco.

Con su exclusión de los planes mundialistas de la selección española y las maletas listas para abandonar el club de su vida, Carvajal cerrará en junio el capítulo más brillante de su trayectoria deportiva, dejando un vacío inmenso en el liderazgo del vestuario y el corazón de la afición madridista.