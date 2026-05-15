José Mourinho es el elegido por el Real Madrid: En España lo dan por hecho

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La temporada 2025-26 en el Real Madrid pasó sin pena ni gloria. Dos técnicos en ese banquillo y no pudieron levantar el vuelo de un equipo lleno de figuras como Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía. Ahora, todo apunta a que habrá nuevo relevo para la siguiente campaña y el nombre apuntado es uno: José Mourinho.

Medios en España, como el mismísimo diario Marca, ya dan por hecho ese movimiento que pondría al estratega portugués en su segunda etapa al frente de la institución, tras ese periodo entre 2010 a 2013 cuando fue el mandamás.

"Salvo giro dramático de las previsiones, que en este momento no se contempla, el luso tomará el testigo de Álvaro Arbeloa y se convertirá en el cuarto técnico del primer equipo blanco en apenas un año, tras Ancelotti, Xabi Alonso y el propio Arbeloa", cita una nota en Marca firmada por Santiago Siguero.

Real Madrid quiere a José Mourinho para traer orden

La elección del estratega luso estaría enfocada en una sola misión, que no es otra a la encaminar a un vestuario que ahora mismo parece sin demasiado orden y que se ha convertido en un polvorín.

Las peleas entre jugadores; siendo la más sonada la protagonizada por Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, y las declaraciones públicas contra el DT, como las hechas por Kylian Mbappé, hacen creer que se necesita un perfil con mano dura.

Y ahí es donde encajaría 'Mou', que tiene espalda y jerarquía por su palmarés, pero además se ha erigido como un técnico con la personalidad para plantar cara a los egos propios en un vestuario.

"Ya estuvo aquí y elevó nuestro nivel", expresó Florentino Pérez, presidente de la entidad, cuando en una entrevista con Josep Pedrerol fue consultado por el portugués.

Al mismo tiempo, esas palabras llamaron poderosamente la atención, sobre todo, porque José Mourinho fue el único entrenador del que habló en esa entrevista.