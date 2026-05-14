¡De no creerse! Mbappé estalla contra Arbeloa tras ser suplente ante el Real Oviedo

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Kylian Mbappé dio la cara ante la prensa tras el triunfo por 2-0 frente al Oviedo. El atacante, que recibió una sonora pitada del Santiago Bernabéu al saltar al césped, se pronunció sobre su suplencia y la fría reacción de la grada.

El ariete francés no rehuyó al tema y dejó unas declaraciones que en algunos sectores sonó a pulso con el propio entrenador, así como con el club.

"Pregúntale al míster, para él soy el cuarto delantero por detrás de Franco Mastantuono, Brahim y Gonzalo, yo estaba listo para ser titular, pregúntale a él porque no he jugado, es su decisión, hay que respetar a un entrenador."

Mbappé se defendió de las críticas por su viaje

El dardo para Arbeloa no fue lo único que soltó la estrella francesa, porque también tuvo tiempo para acordarse de dar su versión ante las críticas que surgieron por su viajes fuera de España en plena crisis deportiva.

"Tenía la autorización del club para no estar en Madrid durante mi lesión. No era el único jugador que no estaba en Madrid. Hay que aceptar las cosas y cambiar la situación", dijo. Y agregó "¿Vacaciones? Tú no sabes si me fui de vacaciones".

A su vez, hizo balance de lo que ha ocurrido en la entidad en los últimos meses, entre el despido de Xabi Alonso y el nuevo ciclo con Álvaro Arbeloa al frente.

"Duele mucho no ganar nada. Tengo la idea que teníamos una estructura de juego y la hemos perdido. Tenemos que aprender y aceptar las críticas. ¿La salida de Xabi? No es mi responsabilidad. Hay que defender al club de la mejor manera posible. Hablo de lo que veo en el campo. Tengo una gran relación con Xabi. Va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Tenemos que mirar adelante"

En medio de todo, aún quedan dos jornadas a LaLiga y todos los focos estarán puestos en esta situación, que apunta directamente a Kylian Mbappé y su nuevo pulso con su entrenador.

