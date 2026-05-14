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Arbeloa incendia al Real Madrid: "Mientras esté aquí, yo decido quién juega"

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Meridiano

Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 06:22 pm
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Ni los triunfos calman el interino del Real Madrid, luego de la victoria 2-0 sobre Real Oviedo, Álvaro Arbeloa respondió rápido ante la decición de tener a Mbappé sentado casi todo el juego y ponerlo como cuarto delantero: "Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No lo habrá entendido bien, no sé que decirte, no le he dicho que es el cuarto delantero".

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