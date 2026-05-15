Guerra abierta en Chamartín: El "plan" de Arbeloa para liquidar a Mbappé

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El Santiago Bernabéu ha dejado de ser el jardín de Kylian Mbappé para convertirse en el escenario de su juicio público. Lo que comenzó como un fichaje histórico ha derivado en un conflicto civil dentro del vestuario del Real Madrid, con Álvaro Arbeloa y la estrella francesa como protagonistas de un enfrentamiento que parece no tener retorno.

Lo ocurrido en el último encuentro frente al Real Oviedo no fue fruto del azar táctico. El técnico madridista, Álvaro Arbeloa, decidió dejar a Mbappé en el banquillo de inicio, dándole entrada en el minuto 69. Este movimiento fue una "liquidación" en toda regla.

Arbeloa buscó deliberadamente el contraste: retiró del campo a Gonzalo García, el canterano más querido y aplaudido por la afición, para introducir al francés. El resultado fue una bronca monumental de la grada hacia el '9', evidenciando el divorcio total entre el madridismo y su estrella.

El detonante: El desplante del Clásico

La tensión no es nueva, pero ha alcanzado su punto de ebullición tras la reciente ausencia de Mbappé en el Clásico contra el FC Barcelona. Arbeloa fue tajante en sus explicaciones posteriores: "Un jugador que no viaja al Clásico hace cuatro días no está para ser titular". Esta frase ha sido interpretada como un dardo directo a la profesionalidad del delantero, quien se quedó fuera de la expedición a Barcelona por motivos que el club no termina de aclarar satisfactoriamente.

La respuesta de Mbappé no se hizo esperar, con declaraciones post-partido que cuestionaban la gestión del entrenador, lo que ha provocado que el club tome cartas en el asunto de forma drástica.

El futuro incierto

Con Mbappé señalado por la grada, sancionado por la directiva y enfrentado al entrenador, su continuidad en el Real Madrid pende de un hilo. Mientras tanto, nombres como el de José Mourinho vuelven a sobrevolar las oficinas como posible solución de mano dura para un equipo que, a día de hoy, parece haber perdido el control de su propia narrativa.