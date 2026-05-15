La opinión viral de Álvaro Arbeloa sobre Mbappé en 2018

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Este jueves 14 de mayo los cimientos del Real Madrid sufrieron un impacto con el duelo de declaraciones que protagonizaron Álvaro Arbeloa, el DT del equipo, con el considerado estrella de ese vestuario, Kylian Mbappé.

Las palabras, luego del partido ante el Real Oviedo, con victoria merengue (2-0), vinieron a causar un revuelo inesperado en una temporada que está cerrando para el club peor de lo que se esperaba, sin títulos en las vitrinas.

Pues bien, lo que parece actualmente una relación muy desgastada entre el estratega madridista y el '10' del equipo, contrasta muchísimo con lo que pensaba el técnico en su día sobre el delantero francés.

Y el trabajo de investigación se hizo en las redes sociales, en las que se encontró un tuit viral del entrenador elogiando al atacante galo.

¿Qué pensaba Álvaro Arbeloa sobre Kylian Mbappé?

La búsqueda de la hemeroteca llevó al 30 de junio de 2018 cuando el mundo hablaba de la actuación que había firmado el atacante ante el combinado argentino en la Copa del Mundo de Rusia.

'Kiki' anotó dos goles y fue una preocupación constante para aquella selección dirigida por Jorge Sampaoli, que cayó 4-3 en los cuartos de final.

"Mbappé es como el joven Luke Skywalker. Sabes que tarde o temprano dominará el mundo. ¡Es una bestia!", escribió el hoy entrenador merengue.

Para la época, Mbappé tenía 19 años de edad y apuntaba a convertirse en un referente mundial, mientras que Arbeloa tenía dos años retirado de fútbol como jugador y ya se preparaba para encarar su formación como entrenador.