Árbitros españoles contratacan y piden duras sanciones contra Florentino Pérez

Suscríbete a nuestros canales

Las polémicas declaraciones de Florentino Pérez comienzan a dejar consecuencias mayores, donde la Asociación Española de Árbitros de Fútbol solicita al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrir un expediente disciplinario contra el mandamás de los merengues.

La medida surge después de las declaraciones realizadas por el presidente del Real Madrid durante una rueda de prensa celebrada el 12 de mayo, donde lanzó duras acusaciones contra el colectivo arbitral, cuestionando su integridad y el funcionamiento del sistema arbitral en España.

Lejos de rebajar el tono, Pérez volvió a insistir en sus señalamientos un día después, durante una entrevista televisiva emitida en La Sexta. En sus intervenciones, el dirigente madridista habló de una supuesta corrupción sistémica dentro del arbitraje español, llegando incluso a mencionar robo de títulos y enriquecimiento ilícito, palabras que rápidamente generaron una enorme repercusión tanto en medios nacionales como internacionales.

Árbitros solicitan expediente disciplinario contra Florentino Pérez

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción dentro del entorno futbolístico, abriendo un nuevo capítulo en la tensión entre clubes e instituciones arbitrales. Desde la AESAF consideran que las palabras del mandatario blanco van mucho más allá de una simple crítica deportiva o del ejercicio de la libertad de expresión.

He estado aquí muchas temporadas y he ganado siete Champions y siete Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros", fueron parte de los declaraciones del presidente del Real Madrid.

La asociación entiende que las acusaciones realizadas implican la imputación pública de delitos graves y continuados durante décadas contra todo el estamento arbitral. Además, subrayan que el impacto de sus declaraciones es aún mayor debido a su condición de presidente de uno de los clubes más influyentes y mediáticos del mundo, lo que, según el colectivo arbitral, incrementa la responsabilidad sobre las consecuencias de sus palabras.