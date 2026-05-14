Así atacaron a Florentino Pérez en el estadio Santiago Bernabéu

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El Real Madrid volvió al ruedo este jueves 14 de mayo en LaLiga de España, una en la que ya no tiene más nada que hacer porque el título quedó en manos de su eterno rival, el FC Barcelona. Ahora bien, el partido ante Real Oviedo no fue de lo más cómodo para los merengues, especialmente para su presidente, Florentino Pérez.

El mandatario fue uno de los que más reflectores se ganó en el encuentro y no de forma positiva precisamente, más cuando fue protagonista hasta de un careo con varios aficionados del club que lo encararon por el mal andar de la institución en las últimas dos temporadas.

Al propio dirigente se le vio discutiendo con esa fracción presente en el Estadio Santiago Bernabéu, que no se guardó nada en contra del presidente.

Pancartas contra Florentino Pérez

A los hechos antes mencionados también se le añadieron cómo la seguridad interna del recinto madridista tuvo más trabajo del acostumbrado, justamente en varias zonas del estadio.

Y el movimiento del cuerpo de seguridad se debió a que se abocó a retirar las distintas pancartas en contra del mandatario actual de la institución.

"Florentino, culpable" y "Florentino, vete ya", fueron dos de las más vistas y las que están dando la vuelta al mundo, sobre todo, con la imagen del equipo de seguridad quitando se forma brusca el mensaje a los aficionados presentes.

El Real Madrid pudo ganar el partido 2-0, pero no bajo un ambiente cómodo, con pitidos para Florentino Pérez y jugadores como Kylian Mbappé.