Drama en el Barça y la Selección española: Fermín López se rompe y se pierde el Mundial

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El fantasma de las lesiones vuelve a cebarse con los planes del fútbol español en el peor momento posible. El mediocampista del FC Barcelona, Fermín López, ha dicho adiós a la posibilidad de disputar el Mundial 2026. Lo que inicialmente se manejó con prudencia como un fuerte golpe o una molestia física persistente tras el encuentro del pasado domingo contra el Real Betis en el Spotify Camp Nou, ha terminado por confirmar los peores presagios: el canterano sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

El origen de la alarma

La alerta roja se encendió durante el ecuador del partido liguero ante el conjunto bético. Fermín llegó al vestuario en el descanso acusando intensos dolores en el pie. Tras una rápida valoración en caliente por parte de los servicios médicos y en constante consenso con el cuerpo técnico de Hansi Flick, se priorizó la cautela y se decidió que el de El Campillo no saltara al terreno de juego para la segunda mitad, siendo sustituido por Alejandro Balde.

A pesar de que el club ya tiene amarrado el título de LaLiga y que el próximo compromiso ante el Valencia es un mero trámite para cerrar el curso, la preocupación colectiva no tardó en trasladarse al plano internacional. Al persistir el dolor durante la mañana de este lunes, Fermín acudió a una consulta médica exhaustiva donde las radiografías revelaron la peor noticia: una rotura ósea limpia que anula cualquier alternativa de tratamiento conservador. La operación está programada para llevarse a cabo mañana mismo.

El "hueso maldito" y los plazos de recuperación

El quinto metatarsiano (el hueso largo que conecta el dedo meñique con la zona exterior del tobillo) es históricamente una de las zonas más críticas y traicioneras para los futbolistas de élite. Suele verse afectado por fracturas de estrés debido a la acumulación desmedida de minutos o por traumatismos directos en disputas de alta intensidad. Las crónicas médicas son tajantes en estos escenarios: cuando hay intervención quirúrgica de por medio, el periodo de recuperación jamás desciende de los dos meses.

Esta estimación cronológica destruye de golpe el calendario de Fermín de cara a la Copa del Mundo. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, tiene previsto hacer oficial la lista definitiva de convocados el próximo lunes 25 de mayo. Con el debut de España programado para el 15 de junio ante Cabo Verde en la sede de Atlanta, los plazos simplemente no cuadran.

Un vacío irreparable

La baja de Fermín trastoca por completo la pizarra de la 'Roja'. A sus 23 años, el dinamismo y la llegada del futbolista andaluz eran considerados un recurso diferenciador e insustituible dentro del esquema nacional. Su idilio con el gol y su despliegue físico (que ya lo encumbraron en 2024 al conquistar la Eurocopa y liderar a España hacia el oro en los Juegos Olímpicos de París con seis dianas) lo convertían en uno de los fijos de la lista de De la Fuente.

El joven jugador, a quien apenas se le pudo ver sonreír durante el emotivo homenaje de despedida que el barcelonismo brindó a Robert Lewandowski en el estadio, afronta ahora el reto más amargo del año: asimilar el golpe anímico, pasar por las manos de los cirujanos e iniciar una exigente rehabilitación de cara a la próxima pretemporada. España pierde pólvora, garra y llegada en el tablero mundial.