Mundial 2026: ¿Está Neymar? Brasil revela la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

El día finalmente llegó y la larga espera por conocer el nombre de los 26 futbolistas que llevará Brasil para el Mundial 2026 ya se conoce. Con una fiesta montadísima, la 'canarinha' de Carlo Ancelotti reveló la convocatoria con las que buscarán hacer historia en la edición en Estados Unidos, México y Canadá.

Lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).

+Noticia en desarrollo