Mundial 2026: Alemania pierde a uno de sus referentes

El seleccionador nacional de Alemania, Julian Nagelsmann, ha revelado de forma oficial la convocatoria final de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La lista ha generado un fuerte impacto en el entorno futbolístico debido a la ausencia de varios referentes históricos y figuras de renombre, destacando por encima de todos el nombre de Marc-André ter Stegen.

El guardameta del Girona no logró recuperarse a tiempo ni estar al 100% de sus condiciones físicas para afrontar la cita mundialista, lo que obligó al cuerpo técnico a dejarlo fuera de la nómina final.

De esta forma la portería quedará resguardada por el experimentado Manuel Neuer, acompañado por Oliver Baumann y Alexander Nübel.

Lista oficial de convocados

Porteros

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Alexander Nübel (Vfb Stuttgart).

Defensas

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United).

Centrocampistas

Nadiem Amiri (Maguncia 05), Leon Goretzka (FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Angelo Stiller (VfB Stuttgart).

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).