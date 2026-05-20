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Mundial 2026: Máximos goleadores históricos de las secciones hispanas

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Meridiano

Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 05:48 pm

Lionel Messi encabeza está lista rumbo a su sexto evento mundialista 

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Se acerca el momento en el que gire la pelota en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Por esa razón, para que vayas poniéndote al día, te mostraremos a los goleadores históricos de las selecciones de habla hispana que dirán presente en este torneo.

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La lista de oncenas que representan a los hispanos, es de ocho equipos liderados por Argentina y su referente, Lionel Messi. A continuación, te enseñaremos el top 3 de goleadores en mundiales por selección entre los representantes hispanos:

Argentina:

  • Lionel Messi (activo): 13 goles
  • Gabriel Batitusta: 10 goles
  • Guillermo Stábile: 8 goles.

España:

  • David Villa: 9 goles
  • Emilio Butrageño: 5 goles
  • Fernando Morientes 5 goles.

Uruguay:

  • Oscar Márquez: 8 goles
  • Luis Suárez: 7 goles
  • Diego Forlán: 6 goles.

Colombia: 

  • James Rodríguez (activo): 6 goles
  • Yerry Mina (activo): 3 goles
  • Adolfo Valencia: 2 goles.

Ecuador: 

  • Enner Valencia (activo): 6 goles
  • Agustín Delgado: 3 goles
  • Carlos Tenorio: 2 goles.

México: 

  • Javier Hernández: 4
  • Luis Hernández: 4
  • Cuauhtémoc Blanco: 3

Paraguay:

  • Nelson Cuevas: 3 goles
  • Juan Bautista: 2 goles
  • Florencio Amarilla: 2 goles.

Panamá:

  • Felipe Valor: 1 gol.
  • Fin de la lista.

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