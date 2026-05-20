Mundial 2026: Máximos goleadores históricos de las secciones hispanas

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Se acerca el momento en el que gire la pelota en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Por esa razón, para que vayas poniéndote al día, te mostraremos a los goleadores históricos de las selecciones de habla hispana que dirán presente en este torneo.
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La lista de oncenas que representan a los hispanos, es de ocho equipos liderados por Argentina y su referente, Lionel Messi. A continuación, te enseñaremos el top 3 de goleadores en mundiales por selección entre los representantes hispanos:
Argentina:
- Lionel Messi (activo): 13 goles
- Gabriel Batitusta: 10 goles
- Guillermo Stábile: 8 goles.
España:
- David Villa: 9 goles
- Emilio Butrageño: 5 goles
- Fernando Morientes 5 goles.
Uruguay:
- Oscar Márquez: 8 goles
- Luis Suárez: 7 goles
- Diego Forlán: 6 goles.
Colombia:
- James Rodríguez (activo): 6 goles
- Yerry Mina (activo): 3 goles
- Adolfo Valencia: 2 goles.
Ecuador:
- Enner Valencia (activo): 6 goles
- Agustín Delgado: 3 goles
- Carlos Tenorio: 2 goles.
México:
- Javier Hernández: 4
- Luis Hernández: 4
- Cuauhtémoc Blanco: 3
Paraguay:
- Nelson Cuevas: 3 goles
- Juan Bautista: 2 goles
- Florencio Amarilla: 2 goles.
Panamá:
- Felipe Valor: 1 gol.
- Fin de la lista.
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