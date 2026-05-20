Mundial 2026: Máximos goleadores históricos de las secciones hispanas

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Se acerca el momento en el que gire la pelota en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Por esa razón, para que vayas poniéndote al día, te mostraremos a los goleadores históricos de las selecciones de habla hispana que dirán presente en este torneo.

La lista de oncenas que representan a los hispanos, es de ocho equipos liderados por Argentina y su referente, Lionel Messi. A continuación, te enseñaremos el top 3 de goleadores en mundiales por selección entre los representantes hispanos:

Argentina:

Lionel Messi (activo): 13 goles

Gabriel Batitusta: 10 goles

Guillermo Stábile: 8 goles.

España:

David Villa: 9 goles

Emilio Butrageño: 5 goles

Fernando Morientes 5 goles.

Uruguay:

Oscar Márquez: 8 goles

Luis Suárez: 7 goles

Diego Forlán: 6 goles.

Colombia:

James Rodríguez (activo): 6 goles

Yerry Mina (activo): 3 goles

Adolfo Valencia: 2 goles.

Ecuador:

Enner Valencia (activo): 6 goles

Agustín Delgado: 3 goles

Carlos Tenorio: 2 goles.

México:

Javier Hernández: 4

Luis Hernández: 4

Cuauhtémoc Blanco: 3

Paraguay:

Nelson Cuevas: 3 goles

Juan Bautista: 2 goles

Florencio Amarilla: 2 goles.

Panamá: