Estas habrían sido las condiciones de Carlo Ancelotti a Neymar para llevarlo al Mundial 2026

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Finalmente, Neymar sí dirá presente en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El estratega de la selección brasilera, Carlo Ancelotti, optó por meterlo en la lista y dejar sobre la mesa uno de los temas más comentados en los días recientes.

La presencia del astro de la 'canarinha' era una duda total para esta Copa del Mundo, sobre todo, porque no había formado parte del proceso en el combinado desde que 'Carletto' se puso al frente.

Ahora bien, la presión en la selección de todo un país por la exigencia de llevar al jugador del Santos era notoria y el estratega italiano terminó aceptando la presencia del delantero.

Sin embargo, esa decisión tendría una serie de condicionantes que planteó el entrenador al futbolista para poder terminar aceptando su entrada a la lista final.

¿Qué condiciones puso Carlo Ancelotti a Neymar?

En Brasil, tras revelación de ‘Globo Esporte’, se habla que Ancelotti se permitió una charla con el jugador, en la que habría sido muy claro antes de incluirle en la convocatoria. Incluso, en la conversación habría sido muy enfático en varias normas para poder formar parte de la expedición.

Una de ellas estaría atada a la capitanía de la selección, informándole que no sería uno de los capitanes del equipo. Al mismo tiempo, también se refirió al rol que tendrá, que no sería titular fijo y que deberá ganarse un sitio en el once durante la competición.

No obstante, el aspecto mediático habría sido otro de los temas mencionados, desde la petición del técnico a que reduzca su actividad en redes sociales y que se enfatice en la selección.

Todas esas peticiones, según la información de Globo, fueron aceptadas por Neymar sin quejarse ni poner condiciones, al tiempo que cuentan que expresó estar completamente comprometido con la causa de la 'canarinha'.