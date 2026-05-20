Casemiro define su próximo destino y se alista para jugar con este Vinotinto

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El proyecto del Inter Miami está muy cerca de sumar una nueva pieza de época a sus filas. Las negociaciones entre la franquicia de la MLS y Casemiro registran un avance sumamente positivo, posicionando al histórico pivote a un paso de mudar su fútbol a los Estados Unidos.

Tras una trayectoria legendaria en el viejo continente, donde se consolidó como uno de los mejores mediocentros de contención de la historia moderna, el brasileño ha decidido dar un paso al costado en la máxima exigencia europea.

Casemiro se despide formalmente del Manchester United y del fútbol de élite del otro lado del Atlántico con las vitrinas llenas de éxitos, listo para asumir un nuevo reto deportivo y familiar en territorio norteamericano.

Negociaciones en la recta final

Según reportes de Fabrizio Romano, el deseo del brasileño por vestir la camiseta rosa no es un asunto improvisado. Desde hace meses, tenía únicamente en la mente el proyecto del Inter Miami, rechazando otras alternativas del mercado internacional.

Gracias a esa firme postura, las conversaciones que iniciaron a principios de año han evolucionado de manera óptima. Al quedar en condición de agente libre, los despachos de Miami ya se encuentran discutiendo los temas finales del contrato, por lo que el anuncio oficial podría ser inminente.

A sus 34 años, el pivote carioca demuestra que no llega a Estados Unidos en plan de retiro anticipado. Viene de completar una campaña notable, registrando nueve goles y dos asistencias en 35 partidos disputados.

Gran noticia para Telasco

Más allá del impacto inmediato que tendrá en el once titular del Inter Miami, su desembarco en la liga estadounidense genera una enorme expectativa en clave formativa.

Su presencia en los terrenos norteamericanos podría transformarse en una noticia extraordinaria para el joven talento venezolano Telasco Segovia.

De continuar compitiendo en el entorno de la MLS, el volante de la Vinotinto tendrá la oportunidad única de jugar y aprender directamente del oficio de uno de los mediocampistas más laureados del planeta, un máster acelerado para la proyección de su carrera.