¡Tres para un solo puesto! Así marcha la lucha por el "9" en la Vinotinto

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Uno de los grandes dilemas que tiene la Vinotinto en esta nueva etapa de Oswaldo Vizcarrondo, es quién será el delantero centro de la selección, cuando Salomón Rondón cuelgue las botas. El "Gladiador" de 36 años ya va teniendo una edad y Venezuela necesita encontrar cuando antes a su relevo.

El cuerpo técnico tendrá bastante tiempo para analizar el rendimiento de cada delantero criollo, joven o veterano, antes de iniciar nuevamente las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y a la Copa América. Y tras la decepción de no clasificar a la Copa del Mundo 2026, la selección necesita una renovación.

En los últimos meses, varios arietes han dicho presentes con sus respectivos clubes y sin dudas, parten como los principales candidatos a ocupar el sitio del máximo goleador histórico de Venezuela.

La carrera por el "9"

Jesús Ramírez

"Chucho" Ramírez es el favorito para liderar el ataque criollo, tras su gran temporada con Nacional CD en la Primera División de Portugal. El delantero de 28 años culminó un curso de ensueño, convirtiéndose en el venezolano con más goles en una misma campaña en Europa (18 tantos).

Jhonder Cádiz

Con el "Bocha" Batista era un fijo en las convocatorias, pero nunca pudo mostrar su mejor versión. Ahora, con su nuevo equipo en la Superliga de China, el Wuhan Three Towns, se está reecontrando con su olfato goleador y acumula nueve goles en 13 partidos.

Kevin Kelsy

Su arranque de temporada en la MLS con Portland Timbers no fue el mejor. Sin embargo, poco a poco, parece retomar su buen desempeño y está sumando cada vez más minutos. En lo que va de curso registra cinco tantos y una asistencia en los últimos siete encuentros.