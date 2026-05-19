¿Quién es Horacio Ali Sticca? La promesa del Watford que se estrenó con la Vinotinto

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El camino de Fernando Aristeguieta en la Vinotinto Sub-17 ya empezó y con la mirada fija en la preparación para Mundial de la categoría, el nuevo seleccionador ha decidido depositar su confianza en una de las joyas más prometedoras que militan en el fútbol europeo: Horacio Ali Sticca.

Es un joven y habilidoso extremo de 17 años que hace vida en las categorías inferiores del Watford de Inglaterra, el cual posee la doble nacionalidad venezolana e italiana.

Foto Cortesía - FVF

Su evolución en el exigente balompié británico ha sido constante, llamando la atención por su desborde y verticalidad. Aunque en el proceso anterior bajo el mandato de Jhonny Ferreira fue convocado en varias oportunidades, el atacante apenas dispuso de minutos para brillar y terminó quedando fuera del Sudamericano.

Ahora, el panorama ha cambiado radicalmente para el futbolista del Watford. El "Colorado" parece tener muy claro que para competir en la máxima cita mundialista necesita contar con las mejores piezas disponibles, y Ali Sticca encabeza esa renovación.

En el actual Torneo Canteras de América, certamen que sirve como preparación clave para el combinado nacional, el extremo se estrenó como goleador con la camiseta Vinotinto. Lo hizo en la segunda jornada, sellando la contundente goleada por 5-1 ante Newell’s Old Boys con un potente remate de zurda.

La misión de Aristeguieta

El cuerpo técnico liderado por Fernando Aristeguieta tiene por delante un arduo trabajo de orfebrería antes de afrontar el Mundial. El estratega asume el cargo con la misión principal de sacar el máximo provecho al talento joven disponible y mejorar el rendimiento colectivo e individual mostrado en la etapa de Ferreira.

En dicho proceso, el juego del equipo dejó dudas y el único saldo positivo fue la sufrida clasificación mundialista, obtenida a través del cupo de play-offs en el Sudamericano.

Para cambiar esta dinámica, Aristeguieta, en un trabajo conjunto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), debe profundizar en la identificación y captación de los mejores prospectos, tanto en el torneo local como en los distintos rincones del extranjero.

El objetivo final es estructurar la convocatoria más competitiva y sólida posible, sentando las bases de una generación que no solo busque trascender en la categoría Sub-17, sino que sirva como semillero de cara al proceso de la selección absoluta.