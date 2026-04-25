La Vinotinto Sub-17 se queda sin entrenador a pocos meses del Mundial

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La noticia que muchos especulaban se hizo oficial este sábado. A través de un comunicado en sus redes sociales, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó la desvinculación de Jhonny Ferreira como director técnico de la selección nacional Sub-17 masculina.

Según el ente federativo, la decisión se tomó de "mutuo acuerdo", poniendo fin a un proceso que, si bien cumplió con el objetivo estadístico de clasificar a la Copa del Mundo, nunca logró convencer desde el funcionamiento colectivo.

Clasificación con sabor agridulce

El paso de la Vinotinto por el reciente Sudamericano estuvo marcado por la irregularidad. Venezuela logró colarse en el Mundial de forma dramática, obteniendo el último cupo disponible en el "Final Four".

Los resultados en la instancia decisiva (una derrota ante Uruguay y una victoria sufrida por la mínima ante Bolivia) evidenciaron las carencias de un equipo que, pese a tener talento individual, sufrió de fragilidad defensiva y falta de consistencia.

De hecho, durante todo el Sudamericano solo sumaron dos victorias, ambas por la mínima. Los demás resultados que obtuvieron fueron tres derrotas y un empate.

¿Quién asumirá el reto mundialista?

Ahora bien, con la salida de Ferreira y su cuerpo técnico, la FVF inicia ahora una carrera contra el tiempo para designar a un nuevo seleccionador que lidere el proceso de preparación de cara a la cita mundialista. Entre los principales candidatos aparece el nombre de Fernando Aristeguieta, quien dejará el Caracas FC.

El objetivo será potenciar a una generación de relevo que ha demostrado tener piezas interesantes, pero que requiere un ajuste táctico urgente para competir en el máximo nivel internacional.

Se espera que en las próximas horas o días se anuncie el reemplazante para tomar las riendas de los "chamos" en este nuevo desafío.