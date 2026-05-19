La Vinotinto de Aristeguieta gana y se mete en semifinales

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La Vinotinto Sub-17 firmó una fase de grupos impecable en el Torneo Canteras de América tras derrotar de forma agónica 1-0 a Montevideo City Torque en la última jornada de la primera etapa.

Un gol en el suspiro final del compromiso desató la euforia del combinado nacional, que se mete en las semifinales del certamen de preparación con un andar perfecto.

El partido ante el conjunto uruguayo fue una auténtica batalla táctica y de resistencia. Cuando todo parecía indicar que el marcador no se movería y ambos equipos se repartirían los puntos, apareció la mística de este nuevo proceso.

En la última jugada del encuentro, Carlos Noguera se vistió de héroe al mandar el balón al fondo de la red, sellando un triunfo tan sufrido como merecido para la escuadra venezolana.

Líderes, invictos y con paso perfecto

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Aristeguieta cerraron la fase de grupos con un balance inmaculado: nueve puntos de nueve posibles.

Tres victorias en tres presentaciones que ratifican el gran estado de forma y la evolución futbolística de esta categoría de cara a sus próximos retos internacionales.

De esta manera, la Vinotinto Sub-17 se clasifica a las semifinales de la competición como líder absoluto del Grupo A, dejando sensaciones muy positivas tanto en el plano colectivo como en la capacidad de respuesta en momentos de alta tensión.

El cuerpo técnico cumple con creces el primer objetivo en territorio internacional, consolidando un bloque sólido que ya espera rival para buscar el pase a la gran final.