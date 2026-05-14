Inoxidable: Messi firma un "hat-trick" y lidera la remontada épica del Inter Miami

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Lionel Messi pertenece a esa extraña categoría de atletas que obligan al aficionado a cuestionar si el tiempo realmente corre para todos por igual. Mientras el fútbol ve desfilar nuevas promesas y despedir a viejas leyendas, el astro rosarino parece haber encontrado la fuente de la eterna juventud en Florida.

La tarde de este miércoles 13 de mayo de 2026, el Inter Miami visitó el TQL Stadium para enfrentar a un aguerrido FC Cincinnati. Lo que comenzó como un duelo táctico terminó convirtiéndose en una oda al fútbol ofensivo, con Messi como director de orquesta.

Un intercambio de golpes en Ohio

El marcador se abrió temprano. Al minuto 24, Messi demostró que la suerte también favorece a los genios: un remate suyo encontró un rebote afortunado que terminó en las redes, poniendo el 1-0 provisional. Sin embargo, el Cincinnati no se intimidó. Antes del descanso, al 41, Kévin Denkey igualó los cartones desde el punto penal.

Apenas iniciada la segunda mitad, al 49, el checo Pavel Bucha puso a los locales al frente (2-1), obligando al Inter Miami a remar contracorriente. Fue entonces cuando la jerarquía del capitán argentino salió a flote.

La remontada con sello argentino y mexicano

Al minuto 55, Messi culminó una jugada colectiva brillante para firmar su doblete y el 2-2. Pero el drama no terminó ahí; Evander volvió a poner en ventaja al Cincinnati al 64. Con el 3-2 en contra y el reloj avanzando, Miami sacó a relucir su arsenal:

Minuto 79: El joven Mateo Silvetti , tras una asistencia quirúrgica de Messi, puso el 3-3.

Minuto 84: El internacional mexicano Germán Berterame consumó la remontada con un certero remate para el 4-3.

Minuto 89: Para cerrar una noche perfecta, Messi buscó un centro de Silvetti y, tras un remate que se estrelló en el poste y rebotó en el portero Roman Celentano, la pelota cruzó la línea. "Hat-trick" para el argentino y sentencia definitiva de 5-3.

Rumbo al Mundial 2026: Números que asustan

Este desempeño no es solo una estadística más para la MLS. A tan solo 29 días del inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica, Messi ha enviado un mensaje contundente a sus rivales internacionales. Con los tres tantos de hoy, el rosarino alcanza los 11 goles en 12 partidos en la presente temporada y eleva su cuenta histórica a la estratosférica cifra de 910 goles profesionales.

Además, este representó el hat-trick número 61 de su carrera, una cifra que parece de videojuego pero que Messi traduce a la realidad cada vez que salta al césped. Con este triunfo, las "Garzas" de Miami escalan a la segunda posición de la Conferencia Este con 25 puntos, consolidándose como serios candidatos al título.

A sus casi 39 años, Messi no solo juega; sigue dominando el tablero de ajedrez del fútbol mundial.