Barcelona recibe buenas noticias para fichar en la siguiente temporada

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El Barcelona, con LaLiga 2025-26 en el bolsillo, tiene ya la mente puesta en la planificación de la siguiente campaña, que esperan seguir en la línea positiva de los títulos y para la que ya están estudiando incorporar piezas de renombre al vestuario.

En esa dirección, la institución ha recibido buenas noticias y lo más reciente los sitúan con serias opciones de encontrar una estabilidad económica para acudir al mercado de fichajes como no han podido hacerlo estas ediciones pasadas.

Ha sido una constante del club buscar fichajes con las manos atadas, pero ahora varios aspectos se están configurando para que el club catalán salga de su exceso en el límite salarial este verano y llegar a la ansiada regla del 1:1.

En el listado de razones estaría la marcha Lewandowski (que libera una ficha muy importante), un nuevo ingreso por los Palcos VIP, la apertura de una nueva grada y otras decisiones económicas que están ayudando a que se logre la buena marcha.

Barcelona está viendo la luz

Lo dicho. La entidad viene de años de muchas limitaciones en lo económico, que solo pudo salvar la aparición de una generación de futbolistas realmente talentosos, como Lamine Yamal, Gavi, Fermín, Cubarsí e incorporaciones que llegaron con bajo precio como Pedri, por ejemplo.

Ahora, el club empieza a ver la luz al final del túnel en este asunto y se alinean varios hechos que ayuden a ese empujón necesario para el mercado. Por ejemplo, el adiós de 'Lewy' deja un hueco importante cerca de los 40 millones de euros en el límite salarial, unos 26 que constarían del salario y otros diez más en la amortiazación por su fichaje.

El otro gran y un nuevo ingreso estaría en los Palcos VIP, con una cifra se acercaría a los 73 millones de euros. No obstante, ya existe previsión de la apertura de una nueva grada en el Spotify Camp Nou de cara al siguiente curso, que traería otro gran flujo de dinero.

En todo caso, Barcelona ya tiene previsión de estar dentro de la regla y poder invertir cifras más grandes para esta ventana de fichajes, que hagan más fuerte la plantilla para Hansi Flick.