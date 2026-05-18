Se reveló nuevo informe del 'Caso Negreira' que conviene al FC Barcelona

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El conocido 'Caso Negreira' vuelve a tener un episodio del que se debe hablar en este momento, justo ahora que la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña de la Agencia Tributaria ha emitido un informe concluyente, que se relaciona con la versión del FC Barcelona.

El escrito concluye que los pagos hechos por el club azulgrana ejecutados a José María Enríquez Negreira, que se desempeñaba como uno de los cuatro vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros (CTA), no se realizaron con la intención de pagar árbitros ni influir en los resultados deportivos.

Es justamente esa versión la que coincide con lo expresado por la entidad culé, que desde que se conocieron los hechos se ha defendido que estos pagos se hicieron por informes arbitrales y no para adulterar el desempeño del balompié español.

Los detalles de este informe sobre el 'Caso Negreira'

De entrada, el texto reconoce, como no podía ser de otra forma, que existieron unos pagos correspondientes al periodo entre 2001 y 2018, que superaron los 7,5 millones de euros.

Sin embargo, añade que esas transacciones no se ejecutaron para "comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o directamente participar de la alteración de resultados de partidos".

En otra de sus partes detalla que: "No consta pago alguno a ningún árbitro y se han requerido todas las salidas de la cuenta bancaria" y también señala que "no consta prueba alguna en cuanto a que pudiera influir en resultados".

El proceso de investigación del 'Caso Negreira' ya ha superado los más de tres años desde que se supo por la prensa catalana, pero aún no se ha llegado al desenlace firme sobre la conclusión de estos hechos.