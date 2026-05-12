Hansi Flick y el gesto de Lamine Yamal: "Nos dedicamos a jugar al fútbol"

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La celebración del 29° título de Liga del FC Barcelona dejó una imagen que ha trascendido lo estrictamente deportivo. En medio de la euforia de la rúa por las calles de la Ciudad Condal, Lamine Yamal, la joven estrella del equipo, fue captado ondeando una bandera de Palestina desde el autobús de los campeones. El gesto, cargado de simbolismo, no tardó en volverse viral y generar un intenso debate en las redes sociales.

La postura de Flick: "Son cosas que no me gustan"

Este martes, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Deportivo Alavés, el técnico Hansi Flick fue consultado sobre la acción de su jugador. Con la franqueza que le caracteriza, el entrenador alemán no ocultó su desacuerdo con la mezcla de fútbol y política en momentos de celebración oficial.

"Son cosas que no me gustan. Nos dedicamos a jugar al fútbol", afirmó Flick ante los medios. El técnico reveló que ha mantenido una conversación privada con el canterano al respecto: "He hablado con él y, si él quiere hacerlo... es su decisión. Tiene 18 años y le sobra personalidad, pero mi enfoque es que somos futbolistas".

Un festejo empañado por la polémica

Lamine Yamal, quien no pudo participar en el Clásico decisivo contra el Real Madrid (donde el Barça venció 2-0 con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres) debido a una lesión, fue uno de los grandes protagonistas de la rúa. Su gesto ha sido interpretado por muchos como una muestra de solidaridad en un contexto de conflicto internacional, mientras que otros sectores, alineados con la visión de Flick, consideran que las celebraciones del club deben mantener una neutralidad institucional.

La gestión de este episodio será una prueba de madurez para Yamal, quien a sus 18 años ya es un icono mundial. Mientras tanto, Flick intenta que el ruido externo no distraiga a un vestuario que ya piensa en la planificación de la próxima temporada.