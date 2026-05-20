Xavi Hernández por Mourinho: En Portugal sitúan al barcelonista como su relevo

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Es un secreto a voces que José Mourinho pondrá marcha con rumbo a la capital de España próximamente para convertirse en el nuevo técnico del Real Madrid. En Benfica, su actual club, ya lo dan por hecho y habrían puestos manos a la obra pensando en lo que viene, que sorpresivamente tiene en el centro a una leyenda del FC Barcelona: Xavi Hernández.

El estratega, que no dirige desde su salida de Barcelona en 2024, estaría dentro de la lista de futuribles para asumir ese banquillo, según lo que reveló el diario portugués 'Record'.

En los detalles compartidos por el medio se añade que las opciones extranjeras comprende a tres nombres: Xavi Hernández, Thiago Motta y Andoni Iraola. Desde luego el nombre del ex estratega culé sorprende en este momento porque no se tenía previsión hace un tiempo.

Desde Portugal apuntan que su contratación no sería especialmente complicada, especialmente porque no está atado actualmente a ningún club y le podría interesar el proyecto de la entidad. Además, gustaría en el alto mando porque su visión del fútbol encaja con un club históricamente asociado al juego ofensivo y que le gusta protagonizar con la esférica.

¿Qué estaría pensando Xavi Hernández sobre esta opción?

El técnico se ha tomado su tiempo para volver a los banquillos, pese a que en el pasado ya sonó para distintos equipos. A su vez, otro detalle se pondría sobre la mesa y viene desde el diario Sport, donde contaron que: "el objetivo de Xavi es coger una selección, en lo que sería su primera aventura tras dejar el FC Barcelona".

En todo caso, esta noticia también reafirma que el catalán aún conserva mucho prestigio de cara a los banquillos, en los que su etapa de más renombre fue como entrenador culé, donde conquistó LaLiga 2022-23 y la Supercopa de España ese mismo año.

También hay que decir que el presidente del equipo portugués, Rui Costa, tendría un favorito claro para sustituir a Mourinho, ese no es otro que Marco Silva, opción que se complicaría si se confirma que Fulham quiere blindarlo con una renovación para evitar su salida este verano.

Con todo esto, lo cierto es que Benfica ya está manos a la obra pensando en el recambio, sea Xavi Hernández o cualquiera de la lista, porque dan por hecho que José Mourinho se convertirá en el próximo DT del Real Madrid.