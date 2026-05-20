El Atlético podría "robarle" esta estrella a los grandes de España

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El Atlético de Madrid ha puesto en marcha su maquinaria de despachos para acometer uno de los movimientos más ambiciosos del próximo mercado de transferencias.

Ante la confirmada salida de Antoine Griezmann, buque insignia del proyecto deportivo en los últimos años, la dirección deportiva del club colchonero trabaja con la máxima prioridad en el fichaje de Bernardo Silva, futbolista considerado por la planta noble como el candidato ideal para asumir los galones creativos del equipo.

La marcha del francés de la entidad deja un vacío mayúsculo en la plantilla tanto por peso futbolístico como por ascendencia en el vestuario. Conscientes de la necesidad de mantener el estatus competitivo en España y Europa, el Atlético busca dar un golpe de autoridad sobre el tablero internacional.

Entra en la carrera por el portugués

En este escenario, Bernardo Silva destaca como una oportunidad de mercado irrechazable gracias a su incuestionable valor técnico, polivalencia táctica y contrastada experiencia en la máxima élite.

Los informes técnicos de la entidad madrileña enfatizan que el centrocampista internacional portugués posee las cualidades idóneas para liderar la transición. Sin embargo, no son los únicos en la carrera por su fichaje.

Entre los principales candidatos para llevarse al portugués aparecen: Barcelona, Milán, Juventus, Chelsea y Real Madrid.

Leyenda del City

Bernardo Silva llega a este punto de inflexión tras despedirse formalmente del Manchester City, club donde ha militado con un éxito rotundo bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Su trayectoria en el conjunto inglés describe a un futbolista de época, habiendo sido pieza angular en la consecución de múltiples títulos de Premier League y la UEFA Champions League. En su etapa con los "citizens" registró: 459 partidos oficiales disputados, 77 goles y 76 asistencias.

Las negociaciones entre el entorno del jugador y el Atlético de Madrid avanzan en un clima de mutuo interés. Aunque la operación conllevará un notable esfuerzo financiero, la directiva asume el desafío convencida de que el valor añadido que aportará el luso justificará plenamente la inversión.