El Real Madrid estaría preparando una "limpia masiva" en la plantilla

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se prepara para vivir uno de los mercados de pases más agitados de su historia reciente.

Tras los tropiezos deportivos de las últimas temporadas y un evidente desgaste en la disciplina interna que ha colmado la paciencia de la cúpula dirigencial, el club blanco planea una reestructuración profunda de su primera plantilla que podría saldarse con la salida de hasta diez jugadores este mismo verano.

La gota que colmó el vaso para la directiva merengue ha sido la actitud mostrada por el vestuario en el tramo final del curso, calificada internamente como inaceptable para los valores de la institución.

Con el firme objetivo de revertir la situación de inmediato y devolver al equipo a la senda del éxito, la planta noble de Chamartín ha decidido ejecutar un plan de renovación total. Este cambio radical coincidirá, salvo sorpresa mayúscula, con el regreso prácticamente confirmado de José Mourinho al banquillo.

Los señalados para abandonar el club

La reestructuración no entiende de jerarquías ni de proyecciones a futuro; afecta tanto a veteranos consagrados como a jóvenes promesas. Entre los principales aparecen: Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Fran García en la defensa.

En el mediocampo están Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y para sorpresa de muchos, Fede Valverde. La pelea del uruguayo con Aurélien Tchouaméni es algo que no gustó nada en la directiva y escucharán ofertas por el "charrúa".

Por otro lado, el nombre que más estrépito genera es el de Vinícius. Los dirigentes, al igual que con Valverde, estarían dispuestos a escuchar ofertas por la estrella brasileña, cuyo comportamiento parecen haber agotado el crédito del que disponía.

Nuevo ciclo con Mourinho

El Real Madrid asume que deshacerse de tal cantidad de activos no será una tarea sencilla ni barata, pero la decisión política está tomada: se priorizará el compromiso institucional y la disciplina táctica por encima de los nombres.

La inminente llegada de José Mourinho procedente del Benfica es el catalizador perfecto para una transición que promete ser implacable.

Las próximas semanas serán clave para determinar los destinos de los señalados y los nuevos rostros que asumirán el reto de vestir la camiseta blanca.