Real Madrid: José Mourinho sella su regreso y sacude a Europa

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José Mourinho es el elegido por Florentino Pérez para dirigir al Real Madrid la próxima temporada. Luego de dos años sin ganar títulos con una plantilla de un gran nivel; el entrenador portugués llega para dar orden y hacer los cimientos de otros super equipo para el futuro de la institución.

Mourinho alcanzó un acuerdo verbal con la directiva merengue para asumir el banquillo del Real Madrid. El contrato serán por dos temporadas, junto a una reestructuración deportiva que ayude al club a volver a ser competitivo durante todas las competiciones nacionales e internacionales.

La planificación del cuerpo técnico comenzará formalmente tras el compromiso liguero frente al Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu. El estratega viajará de inmediato a la capital española para coordinar los primeros fichajes de la plantilla junto a la dirección deportiva.

José Mourinho: ¿Cómo será la segunda etapa del portugués?

José Mourinho implementará una profunda reestructuración deportiva. Todo estará enfocado en recuperar la solidez táctica y el carácter competitivo del club. Su gestión priorizará la jerarquía colectiva sobre las individualidades, un sello característico de su exitoso primer ciclo.

La plantilla madridista cuenta con una base de futbolistas jóvenes que asumirán el protagonismo en este nuevo proyecto. Figuras emergentes y piezas consolidadas serán fundamentales para sostener la estructura dinámica que exige el entrenador portugués a lo largo de la temporada.

Por otra parte, buscará blindar el vestuario ante las presiones externas, consolidando una identidad clara y una mentalidad ganadora desde el primer día. El objetivo prioritario del cuerpo técnico radica en devolver al club la estabilidad competitiva en Champions League, mediante un orden y compromiso.

Números de José Mourinho en su primera etapa en el Real Madrid