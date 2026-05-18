Adiós al capitán: Dani Carvajal se va del Real Madrid

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Después de 13 temporadas, Dani Carvajal le pone a su trayectoria con el Real Madrid, convertido en uno de aquellos héroes de las últimas del club. Los merengues hicieron oficial que el lateral no continuará para la próxima temporada, en la mañana de este lunes 18 de mayo.

La decisión llega después de una temporada complicada para el defensor madrileño, marcada por la pérdida de protagonismo tras recuperarse de la grave lesión sufrida en octubre de 2024. Además, la llegada de nuevos refuerzos para la banda derecha terminó reduciendo aún más su participación. Aun así, Carvajal se despide dejando un legado extraordinario, con seis Champions League y un total de 27 títulos, siendo parte esencial de una de las épocas más exitosas en la historia del club.

Formado en La Fábrica desde hace 24 años, Carvajal cierra una etapa llena de éxitos, compromiso y sentimiento madridista. Como reconocimiento a su trayectoria, el club le rendirá un homenaje este sábado en el Santiago Bernabéu Stadium, durante el encuentro frente al Athletic Club, en lo que promete ser una despedida cargada de emoción para uno de los ídolos recientes del madridismo.

Comunicado del Real Madrid tras salida de Dani Carvajal