Adiós al capitán: Dani Carvajal se va del Real Madrid

Después de 13 temporadas, Dani Carvajal le pone a su trayectoria con el Real Madrid, convertido en uno de aquellos héroes de las últimas del club. Los merengues hicieron oficial que el lateral no continuará para la próxima temporada, en la mañana de este lunes 18 de mayo.
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La decisión llega después de una temporada complicada para el defensor madrileño, marcada por la pérdida de protagonismo tras recuperarse de la grave lesión sufrida en octubre de 2024. Además, la llegada de nuevos refuerzos para la banda derecha terminó reduciendo aún más su participación. Aun así, Carvajal se despide dejando un legado extraordinario, con seis Champions League y un total de 27 títulos, siendo parte esencial de una de las épocas más exitosas en la historia del club.
Formado en La Fábrica desde hace 24 años, Carvajal cierra una etapa llena de éxitos, compromiso y sentimiento madridista. Como reconocimiento a su trayectoria, el club le rendirá un homenaje este sábado en el Santiago Bernabéu Stadium, durante el encuentro frente al Athletic Club, en lo que promete ser una despedida cargada de emoción para uno de los ídolos recientes del madridismo.
Comunicado del Real Madrid tras salida de Dani Carvajal
El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada.
El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.
Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia.
Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.
A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol.
Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles. Con la selección de España, ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.
Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”.
El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.
El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.