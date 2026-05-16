Grave revés judicial para el Real Madrid: Ratifican multa de la UEFA por insultos discriminatorios

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El Real Madrid ha perdido de forma definitiva su batalla legal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El máximo organismo de justicia en el deporte rechazó la apelación del club blanco contra la sanción que le impuso la UEFA, derivada de los cánticos homófobos que una parte de su afición dirigió al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, durante un partido de la Liga de Campeones.

Los jueces del TAS determinaron que el cántico "era de naturaleza discriminatoria grave" y subrayaron en su resolución que este tipo de conductas "deben considerarse mucho más serias y perjudiciales que una sátira o una broma aceptable".

Los detalles de la sanción y la polémica justificación

La resolución del tribunal ratifica las medidas disciplinarias impuestas originalmente por la UEFA: una multa económica de 30.000 euros (aproximadamente 35.000 dólares) y una orden de libertad condicional por un periodo de dos años, la cual incluye el cierre de un sector específico de las gradas del Estadio Santiago Bernabéu en un partido de la Champions League si se repiten incidentes similares.

Los hechos ocurrieron cuando el conjunto madrileño recibió al Manchester City. Durante la segunda mitad de aquel encuentro, un sector de la grada entonó un cántico en el que se atacaba el físico de Guardiola, se le acusaba de consumir sustancias prohibidas y se hacía referencia a un conocido barrio de la comunidad LGBTIQ+ en Madrid.

Durante el proceso, un perito experto testificó que la letra del cántico incluía además una insinuación directa de que el exentrenador del Barcelona estaba infectado con VIH/SIDA.

A pesar de la gravedad de los insultos, los abogados del Real Madrid intentaron matizar la situación argumentando que las "expresiones humorísticas, exageradas o dirigidas a figuras públicas e instituciones poderosas" debían ser analizadas bajo su contexto cultural y no de forma literal.

La dura postura de la UEFA ante la homofobia

La UEFA adoptó una postura firme y contundente durante las audiencias celebradas en Lausana, Suiza. Los representantes legales del organismo europeo señalaron que la homofobia ha "proyectado una sombra larga y profundamente preocupante" sobre el balompié mundial.

"Durante décadas, este deporte se ha visto empañado por una cultura de machismo, exclusión, prejuicios y hostilidad hacia las personas en función de su orientación sexual. Esta intolerancia persistente ha afectado la vida personal y profesional de innumerables jugadores, entrenadores y aficionados", sentenció la UEFA en el expediente de 38 páginas evaluado por los jueces.

Asimismo, la UEFA criticó con dureza la postura de la directiva del club español, afirmando que el Real Madrid "debería ser el primero en luchar contra esos cánticos, en lugar de contratar a abogados de renombre para presentar una apelación ante el TAS". El organismo del fútbol europeo también recordó que la multa impuesta representa apenas el 0,03% de los más de 100 millones de euros que el club blanco ingresó en premios por su participación en la Champions League esa temporada.

Pruebas en video y tensiones extraoficiales

La evidencia principal que propició la sanción fue un video grabado en las tribunas que posteriormente se viralizó en redes sociales. Esta prueba fue recabada y enviada a las oficinas de la UEFA por la organización Fare Network, una red que colabora activamente con la FIFA y la UEFA para monitorear y erradicar símbolos, lemas y cánticos discriminatorios en los estadios internacionales.

En las etapas iniciales de la investigación, el Real Madrid intentó desacreditar el informe de Fare, alegando supuestos defectos formales. Incluso, en las primeras audiencias ante el Comité de Disciplina de la UEFA, los representantes del club llegaron a sugerir que los polémicos cánticos podrían haber provenido de la propia afición visitante del Manchester City.

Este litigio se desarrolló en un contexto de alta tensión institucional, coincidiendo con la disputa legal paralela que la UEFA y el Real Madrid mantenían en los tribunales ordinarios a causa del proyecto de la Superliga. Aunque ambos organismos resolvieron de mutuo acuerdo sus diferencias contractuales sobre la Superliga, el TAS continuó su curso independiente respecto al expediente por discriminación.

Medidas de prevención en el Bernabéu

Conscientes de la gravedad de la situación y del riesgo de sufrir un cierre parcial de su estadio, los directivos del Real Madrid han comenzado a tomar cartas en el asunto. Antes de volver a enfrentarse al Manchester City en la presente campaña de la Liga de Campeones, la alta plana del club blanco sostuvo reuniones de carácter preventivo con los líderes de sus principales grupos de animación para garantizar un comportamiento ejemplar en las gradas y erradicar cualquier tipo de insulto hacia la figura de Guardiola.