Militao rompe el silencio y niega haber contratado mujeres de compañía junto a Vinicius

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Éder Militao ha decidido responder de forma contundente a las especulaciones sobre su vida privada. El central brasileño del Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que niega categóricamente las informaciones que lo vinculan con la contratación de mujeres de compañía, una versión difundida inicialmente por el periodista brasileño Leo Dias.

De acuerdo con la información publicada esta semana, Vinicius Junior y Militao habrían organizado el viaje de mujeres procedentes de Piracicaba hacia Madrid. Aunque el asesor de Vinicius aclaró previamente que las mujeres viajaron acompañadas por amigos de los futbolistas y pagaron sus propios gastos, el nombre de Militao continuó asociado al caso en redes sociales y medios de comunicación.

La polémica ha ganado tracción en Brasil debido a los acontecimientos recientes en el entorno de Vinicius. Virginia Fonseca, pareja del delantero madridista, anunció a través de su cuenta de Instagram el final de la relación sentimental. El anuncio ocurrió pocas horas después de que la influencer asistiera al Estadio Santiago Bernabéu para presenciar la victoria del Real Madrid ante el Oviedo.

Fonseca explicó en su publicación que prefirió tener la madurez para poner fin a la relación de forma afectuosa antes de mantener un vínculo sin sentido. Esta coincidencia temporal incrementó el interés público sobre las versiones difundidas por Leo Dias.

En su declaración, Militao calificó de falsas todas las acusaciones y enfatizó que no existe ninguna comprobación de los hechos relatados. El futbolista detalló que la situación afecta directamente su entorno familiar en un momento delicado.