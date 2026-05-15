Barcelona da el primer paso para fichar a esta estrella del Chelsea

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La temporada 2025-26 va llegando a su final y los clubes ya tienen sus miras puestas en lo que pueden reforzar de cara a la siguiente campaña. Uno de ellos es el FC Barcelona, que sigue dando pasos en esa dirección.

Lo más reciente en subirse a la mesa tiene que ver con el movimiento que estarían adelantando para brindar al equipo de un próximo centro delantero élite.

En principio el elegido estaba siendo Julián Álvarez, pero las dificultades que pondría el Atlético de Madrid, han hecho a los blaugranas replantear la hoja de ruta y poner el foco en otro objetivo: Joao Pedro.

Sobre el ariete brasilero, hoy vistiendo los colores del Chelsea, hay tanto interés que se conoció un movimiento clave del alto mando culé que avisa aún más.

¿Qué pasó dio el Barcelona sobre Joao Pedro?

El dato revelado lo trajo el diario Sport, que expresa conocerlo de fuentes cercanas al jugador, desde donde se habría conocido un viaje de Deco, director deportivo azulgrana, a Londres para reunirse con los agentes del futbolista en los próximos días.

De igual forma, la visita del directivo de la entidad catalana tendría en su agenda quedarse en la ciudad inglesa para observar la final de la FA Cup entre el Chelsea FC y el Manchester City, en la que se prevé participe el futbolista en cuestión.

Este paso de Barcelona habría querido darse con cierto hermetismo para avanzar rápido con la operación de un delantero que ven como una alternativa importante para asumir el rol en el equipo dirigido por Hansi Flick.