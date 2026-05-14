Lionel Messi: ¿A cuántos goles está de alcanzar a Cristiano Ronaldo?

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El nombre de Lionel Messi sigue generando tendencias dentro de un estadio de fútbol y más porque el argentino sigue enfilado en un ritmo frenético, pese a tener 38 años de edad. Lo último que firmó, nada más y nada menos que un 'hat-trick'.

Leo firmó su nueva exhibición con su Inter Miami en la tarde de este miércoles 13 de mayo, cuando los suyos visitaron el TQL Stadium para medirse a su similar del FC Cincinnati, al que terminarían venciendo 3-5.

Con esos tres nuevos tantos a su cuenta alcanzó una cifra realmente impresionante, la de 910 goles en su recorrido por el fútbol profesional, una cifra que es inevitable para muchos asociarla con la muy acostumbrada comparativa con su rival de época: Cristiano Ronaldo.

¿A cuántos goles está Lionel Messi de Cristiano Ronaldo actualmente?

Ambos se mantienen con vigencia en el mundo del fútbol y encarnan una rivalidad -quizá más formada por la opinión pública- desde hace 20 años que se han mantenido en la élite del balompié.

Sobre todo, este hecho empezó a darse cuando ambos solían enfrentarse uno con su FC Barcelona y el otro vistiendo los colores del Real Madrid. Ahora, mucho tiempo después, en algunos esa necesidad de compararlos no se ha ido y se siguen preguntando cómo va uno y otro.

Pues bien, en el apartado goleador en el que los dos han destacado muchísimo en su carrera, Cristiano se mantiene con 971, lo que le deja actualmente una ventaja de 61 dianas sobre el argentino.

Por lo pronto, Lionel Messi quiere seguir en este ritmo de preparación para encarar el Mundial 2026, que podría ser su última presentación en una Copa del Mundo con su selección.