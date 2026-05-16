LaLiga: ¿Arbeloa frustrará la carrera de Mbappé por el 'Pichichi'?

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El fin de la edición de LaLiga 2025-26 está cerca. Con el FC Barcelona coronado como el campeón, los pendientes que quedan en el torneo se ciñen exclusivamente en la definición de los frentes abiertos: la lucha por la permanencia en la categoría, los puestos por Europa y el 'Pichichi'; sobre esto último hay que hablar porque Kylian Mbappé, su principal candidato, ha encendido las alarmas.

Justamente, el duelo de recientes declaraciones públicas entre Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, y su mejor jugador, Mbappé, han traído un revuelo inesperado a la lista enorme de problemas que ya figuraban para el equipo blanco.

Lo que es una visible disputa entre ambas personalidades podrían frustrar uno de los objetivos que aún sigue al alcance del delantero francés. Actualmente, 'Kiki' es el líder goleador del torneo, con 24 anotaciones. Sin embargo, esa cifra está realmente en el foco de su más cercano perseguidor: Vedar Muriqi.

El ariete de Mallorca solo tiene dos tantos menos en este apartado y, a decir verdad, con las dos jornadas pendientes por jugarse tendría el tiempo suficiente para revertir el desenlace por el 'Pichichi'.

¿Contra qué equipos jugaría Mbappé?

De entrada, habrá que estar muy atentos a la posibilidad de algún pulso entre el entrenador merengue y el '10' del equipo, El estratega ya avisó que él es quien elige y designa jugadores hasta que esté en ese cargo, por lo que ahora es una incógnita sí el galo podrá ser titular en el próximo duelo de los suyos.

Este domingo 17 de mayo los merengues volverían a la acción para la fecha 37 y se medirán en condición de visitante contra el Sevilla, que está en plena lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Posterior a ese juego, el Real Madrid volvería a jugar el sábado 23 de mayo, en un compromiso programado con el Athletic Bilbao. Ese encuentro cerrará el recorrido liguero y con su público, en el Santiago Bernabéu, que ya fue hostil en el duelo más reciente contra el Real Oviedo (2-0).