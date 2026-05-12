LaLiga: José Mourinho rompe el silencio y apunta al Real Madrid

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José Mourinho ha vuelto a demostrar que domina los tiempos de la comunicación como pocos. Ante la insistencia sobre cuál será su próximo destino técnico, el portugués fue tajante y directo: "A partir del próximo lunes podré hablar". Con estas palabras, el entrenador fija una cuenta atrás que ha despertado todas las alarmas en la prensa internacional y, especialmente, en el entorno del Real Madrid.

La expectación es máxima, ya que su vinculación con el club blanco ha pasado de ser un rumor de redes sociales a una posibilidad tangible que se discute en las altas esferas de la entidad madrileña.

Conversaciones directas y un regreso que toma forma

A pesar de la discreción que suele rodear estas operaciones, diversas fuentes cercanas al técnico confirman que el entorno de Mourinho y el Real Madrid mantienen conversaciones directas desde hace semanas. Estos contactos no han sido superficiales; se trata de una negociación estructurada para evaluar las condiciones de una segunda etapa del portugués en la capital española.

La viabilidad del proyecto parece estar fuera de toda duda para las partes involucradas. Los reportes indican que la predisposición del entrenador es total y que el diseño de la plantilla para la próxima temporada ya ha formado parte de las charlas preliminares. La figura del "Special One" sigue generando un consenso particular en un sector del madridismo que añora su capacidad competitiva y su carácter para afrontar ciclos de alta exigencia.

La decisión final está en manos de Florentino Pérez

Como ocurre con todos los movimientos de gran envergadura en el club, la última palabra la tiene el presidente. Florentino Pérez es quien debe ejecutar el paso definitivo para cerrar el acuerdo. Aunque las conversaciones han avanzado de forma positiva, el mandatario blanco evalúa el impacto que tendría este regreso tanto en el vestuario como en la estructura institucional a largo plazo.