Real Madrid: José Mourinho busca su primer soldado

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José Mourinho es nuevo entrenador del Real Madrid. Es solo cuestión de tiempo para que se de la noticia de manera oficial por el club. En ese contexto, la dirección deportiva ya está trabajando para incorporar jugadores. El primero, sería un viejo conocido de la Primeira Liga de Portugal.

Mourinho apuesta como su primer soldado de su nueva etapa a la figura del Sporting CP: Morten Hjulmand, centrocampista de 26 años que ha desarrollado una gran carrera en Portugal. El DT portugués lo ha enfrentado durante la última temporada y sería el primer fichaje del 2026-27.

Eso sí, esta operación se llevará a cabo, siempre y cuando Florentino Pérez continúe como presidente del Real Madrid. En los próximos días se confirmará si habrán comicios presidenciales en el club. Si no ocurren, por falta de candidatos el sueco será la primera operación del equipo blanco.

Real Madrid: ¿Cómo encaja Morten Hjulmand en el once de Mou?

José Mourinho podría aplicar una formación con un 4-2-3-1, tomando en cuenta la calidad de sus futbolistas. En esa formación o incluso con un 4-3-3, Morten Hjulmand pasaría a ser esa referencia para el orden del equipo. Un jugador que lleva los tiempos y tiene buen pase para dar salida al balón.

El planteamiento táctico del estratega portugués resolvería de inmediato la alarmante falta de un mediocampista organizador en la plantilla. En ese escenario, el volante danés emerge como el metrónomo ideal para liderar los hilos del mediocampo desde la pausa y el pase preciso.

Su eventual presencia junto a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde conformaría una zona medular sumamente sólida. La ecuación perfecta se completaría al sumar la extraordinaria visión periférica y capacidad asistidora Arda Guller o Jude Bellingham, Mou tiene la idea clara.

Posible once de José Mourinho en el Real Madrid