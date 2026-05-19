Esta sería una de las camisas del Barcelona para la próxima temporada

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A la temporada 2025-26 aún le queda un partido para cerrar su recorrido, pero desde ya los clubes están preparando lo que será la siguiente campaña. El FC Barcelona no es la excepción y tiene varios frentes abiertos en la planificación.

No solo los fichajes son los que están ocupando la primera plana de las carpetas, sino que también desde el club ya tendrían preparada una de las equipaciones del equipo.

Según la revelación hecha desde la cuenta de 'X', memorabilia1899, acostumbrada a este tipo de noticias, Nike lanzará la cuarta camisa con edición especial y con homenaje a una de las tradiciones de Cataluña.

El color principal de esa camiseta estaría en un beige claro, que se piensa alternar con azul marino oscuro y granate. Esa selección de colores trae a la memoria ediciones muy recordadas del club de principios de la década de los 2000, según se pudo conocer en el portal 'footyheadlines'.

A su vez, hay un símbolo que destaca en el diseño, que no es otro a la cruz roja de lo que en Barcelona algunos conocen como 'Sant Jordi'. La misma estaría sobre un fondo de color ópalo mate, que busca conectar con la identidad catalana.

¿Se conoce la primera equipación de Barcelona?

Desde luego todos están más atentos a lo que pueda ser la primera indumentaria para la siguiente campaña. Sin embargo, sobre ese asunto aún no se ha podido revelar algo concreto, manteniendo la expectativa en los aficionados.

En el equipo culé el alto mando está centrado esfuerzos de cara a los refuerzos para el siguiente curso, en el que se espera que se incorpore un delantero centro y también un defensor central.

Distintos nombres han sonado como el de Julián Álvarez y Joao Pedro, pero hasta ahora sin avances en esos movimientos, así como para la defensa de Barcelona la opción principal sigue siendo Alessandro Bastoni.