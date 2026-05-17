El sucesor de Yeferson Soteldo en la Vinotinto brilló de nuevo en Europa

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El pasado sábado 16 de mayo fue el nombre de Jesús Ramírez quien ratificó el gran momento en Europa de varias nuevas caras de la Vinotinto y este domingo apareció otro de los jugadores que sigue brillando en su liga del 'Viejo continente' y que volvió a dejar demostraciones de su calidad.

Se trata nada más y nada menos que Gleiker Mendoza, quien vio acción este viernes con su equipo, el Kryvbas, y al que intentó llevar al triunfo contra el histórico Shakhtar en la Primera División de Ucrania.

El partido finalmente cerró con victoria en contra del cuadro del venezolano (2-3), pero donde el criollo fue de lo más destacado con su gol al minuto 61'.

Con ese tanto llegó a los 11 en el torneo y se puso a solo una diana de quien lidera el pelotón en esta estadística, Matviy Ponomarenko, que viste los colores del Dinamo de Kiev.

¿El sucesor de Yeferson Soteldo en la Vinotinto?

Esa pregunta ya ha surgido en la opinión pública sobre la Vinotinto, en la Gleiker sigue tomando terreno, tras su campaña destacada en el balompié europeo.

El extremo debutó con la selección nacional de la mano de Fernando 'Bocha' Batista un 17 de enero de 2025 en un amistoso en el Chase Stadium contra Estados Unidos. Aquel partido estuvo marcado por la presencia de muchas caras nuevas para el combinado y Mendoza era una de esas personalidades que buscaba meterse en la órbita seleccionable.

Ese partido no fue del todo favorable para Venezuel, después de caer 3-1, pero sí ayudó a que la selección ganara un nombre interesante para el proceso venidero. Posteriormente, con salida de Batista le tocó el turno a Oswaldo Vizccarrondo, quien rápidamente le dio confianza en sus primeros llamados.

En la era de 'Vizca' ya parece ser un indiscutible en la lista del técnico, desde su interinato cuando agradó por su desparpajo en la banda izquierda.

Al mismo tiempo, la etiqueta como sucesor de Yeferson Soteldo ha tomado fuerza porque su presencia en la Vinotinto ha coincidido con la ausencia del futbolista que viste los colores del Fluminense.