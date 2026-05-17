MLS: Telasco Segovia da esta asistencia genial a Lionel Messi que sigue en carrera por los 1000 goles ¿Cuántos tiene?

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La carrera por los tan ansiados goles ha tomado una gran relevancia en 2026, ya que revivió, aunque desde la distancia, una de las rivalidades más épicas del fútbol. Este domingo 17 de mayo, Lionel Messi marcó su gol 12 de la temporada ante Portland Timbers.

La jugada comenzó con una genialidad del venezolano Telasco Segovia, quien asistió de taco al argentino, que marcó el 1-0 para el Inter Miami en la jornada 14 de la MLS. Con este gol, Messi llegó a los 911 tantos en su carrera profesional, en 1158 encuentros disputados. Además, sumó el 91 anotaciones en los Estados Unidos representando a Inter Miami.

Mientras que Cristiano Ronaldo se mantiene como el líder histórico con 971 goles en cometones oficiales.