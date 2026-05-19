El Manchester City ya tiene un acuerdo con el relevo de Pep Guardiola

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Un cambio de era está próximo en uno de los equipos que ha marcado la pauta en la última década. Se trata del Manchester City de Pep Guardiola, quien estaría muy cerca de decir adiós al conjunto ciudadano.

En las horas más recientes incluso ha trascendido que desde el club ya se tiene su relevo decidido, hasta el punto de haber llegado a un acuerdo para asumir el cargo una vez el técnico español abandone ese vestuario.

El elegido sería Enzo Maresca, quien llevaba siendo la opción principal desde el inicio de los rumores de la salida de Guardiola y tras dejar su lugar en el Chelsea esta misma temporada, así lo contó el propio periodista italiano Fabrizio Romano.

"Enzo Maresca tiene un acuerdo verbal total con Manchester City, ¡AQUÍ VAMOS! El entrenador italiano siempre ha sido considerado el candidato ideal para reemplazar a Pep Guardiola. Acuerdo cerrado y Maresca firmará un contrato inicial de tres años con #MCFC", escribió Romano en su cuenta en X (antes Twitter).

El legado de Pep Guardiola con el Manchester City

Una vez Pep deje su lugar en el cuadro ciudadano estará cerrándose la etapa más gloria de la institución, que tuvo un antes y después desde la llegada del catalán. Desde su arribo a mediados de 2016 la oncena no hizo otra cosa más que ganar.

Para que se tenga una idea, en ese periodo dejó un palmarés impresionante de nada más y nada menos que 20 títulos, destacando las seis veces que conquistaron la Premier League y la primera y única Champions League de su historia.

No obstante, su legado va más allá de los títulos, porque también la forma en cómo se consiguieron hicieron de este equipo uno de época, con ese estilo apegado a la posesión y el dominio ofensivo a sus rivales.

Por los momentos, no se conoce el próximo paso que pueda dar Pep Guardiola en su carrera, solo que prefirió no extender su vínculo con el Manchester City.