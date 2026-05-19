El Chelsea busca denunciar al Manchester City por esta razón

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El fútbol inglés está a punto de presenciar una batalla en los despachos entre dos de sus clubes más poderosos. Según ha informado el diario británico "Telegraph", el Chelsea está estudiando iniciar acciones legales contra el Manchester City.

El motivo de este conflicto no es otro que los movimientos e interacciones que el conjunto "citizen" habría mantenido con el técnico italiano Enzo Maresca.

Para entender el monumental enfado de los "blues", hay que rebobinar hasta el momento en que Maresca dejó el banquillo del conjunto londinense. Su salida de Stamford Bridge no fue, ni mucho menos, una transición pacífica o amistosa.

En los meses previos a su marcha, ya existían fuertes rumores en el entorno del club. En su momento, se filtró que el propio técnico había revelado a la directiva la existencia de conversaciones informales entre él y el Manchester, para tomar el lugar de Pep Guardiola.

¿Por qué el Chelsea decide atacar ahora?

La postura del Chelsea ha cambiado de forma radical. Lo que antes eran sospechas y tensiones internas, ahora se ha convertido en una estrategia legal agresiva.

El club londinense se ampara en los términos y clásulas que se firmaron durante la rescisión del contrato de Maresca para exigir una millonaria indemnización económica al Manchester City.

El argumento de los abogados de Stamford Bridge es que consideran que el City interfirió de manera indebida con un entrenador que en ese momento tenía contrato en vigor, desestabilizando el proyecto deportivo del Chelsea.

La entidad de Londres está dispuesta a revelar públicamente todos los hechos, mensajes y acontecimientos que tuvieron lugar en los meses previos a la salida del técnico italiano.

De cumplir esta amenaza, saldrían a la luz los detalles de cómo el City planificó a espaldas del Chelsea el relevo de Guardiola, lo que podría suponer no solo un golpe durísimo a la reputación institucional del City, sino también posibles sanciones por parte de la Premier League.