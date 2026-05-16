Xabi Alonso, muy cerca de un acuerdo a largo plazo con el Chelsea

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El Chelsea FC está a punto de concretar uno de los movimientos más impactantes del mercado de entrenadores en Europa de cara a la próxima temporada. Todo apunta a que Xabi Alonso será el nuevo director técnico del conjunto londinense, luego de aceptar la propuesta presentada por la directiva blue para asumir el proyecto deportivo, según el periodista Fabrizio Romano.

La información ha comenzado a tomar fuerza en medios europeos y fuentes cercanas a la negociación aseguran que el acuerdo se encuentra en su fase final. Aunque todavía faltan algunos detalles administrativos, desde Inglaterra ya preparan el anuncio oficial que podría hacerse público en cuestión de días.

Xabi Alonso – Chelsea

La posible llegada del técnico español genera enorme expectativa dentro del fútbol inglés. Después de destacar en los banquillos europeos gracias a su propuesta táctica moderna y su capacidad para potenciar jóvenes talentos, Alonso se ha convertido en uno de los entrenadores más cotizados del continente.

Chelsea busca iniciar una nueva etapa luego de temporadas marcadas por la irregularidad y constantes cambios en el cuerpo técnico. La dirigencia considera que el perfil de Xabi encaja perfectamente con la idea de construir un equipo competitivo a mediano y largo plazo, apostando por disciplina táctica, identidad futbolística y desarrollo de jugadores.

Aunque todavía se espera la confirmación oficial por parte del club londinense, todo indica que el acuerdo está encaminado y que el técnico español ya dio el paso definitivo para asumir uno de los retos más importantes de su carrera como entrenador.

Finalmente, en las próximas horas podrían surgir más detalles sobre la duración del contrato y los primeros movimientos que realizaría el Chelsea bajo el mando de Xabi Alonso, pero no cabe duda de que sería uno de los movimientos más impactantes dentro del fútbol europeo.