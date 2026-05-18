Desde Inglaterra aseguran que Guardiola se va del Manchester City ¿Real Madrid es el destino?

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Con un final de fotografía en la Premier League, el fútbol inglés se preparan para un terremoto en los banquillos, luego que este lunes 18 de mayo, los principales medios de comunicación en Inglaterra aseguraran que Pep Guardiola dejará su cargo como director técnico del Manchester City una vez concluya la presente campaña, adelantando un año la finalización de su contrato con el club.

Aunque el futuro del estratega español ha estado rodeado de rumores durante todo el año, cadenas de la relevancia de la BBC, The Athletic y el Daily Mail confirmaron que el duelo de este fin de semana ante el Aston Villa será su despedida oficial del banquillo de los "Citizens", partido que además podrpia definir su último título con el club.

De acuerdo con los reportes, tanto los empleados del club como la plantilla de jugadores ya dan por hecho la marcha del entrenador. Con esta decisión, Guardiola pondría fin a un ciclo histórico de 10 años, una época dorada que transformó por completo al Manchester City y que se consolidó como la etapa más ganadora en toda la historia de la institución:

6 Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

1 UEFA Champions League (2022/23)

3 FA Cups (2018/19, 2022/23, 2025/26)

5 Copas de la Liga / Carabao Cup (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26)

3 Community Shields (2018, 2019, 2024)

1 Supercopa de Europa (2023)

1 Mundial de Clubes de la FIFA (2023)

Quién podrodría ser el relevo de Guardiola

Ante la inminente vacante en uno de los banquillos más codiciados del planeta, la directiva del Manchester City no ha perdido tiempo y ya tiene la mira puesta en su reemplazo. El principal candidato para asumir el puesto es el italiano Enzo Maresca, un viejo conocido de la casa que domina a la perfección la filosofía del club tras haber trabajado previamente como asistente del propio Guardiola.

Maresca viene de sumar una valiosa experiencia en los banquillos ingleses, logrando títulos y reconocimiento tanto en el Leicester City como en el Chelsea, club de Stamford Bridge del cual se desvinculó recientemente debido a diferencias con la junta directiva. El reto para el italiano no será menor: heredar el legado del hombre que cambió el destino moderno del Manchester City.

¿Volver a España con el Real Madrid?

Regresar a España a dirigir al Real Madrid no es una locura, aunque para los fanáticos del Barcelona sería la gran traición, debido al pasado de Guardiola con el archirival. Pero si hablamos de palmarés, el técnico catalán tiene las credenciales para dirigir al club blanco que quiere volver a mandar en España.

Aunque el problema es que el Real Madrid en este momento es una una olla de presión y eso implica meterse en un vestuario que está sacudido por roces de autoridad (como el pulso Arbeloa-Mbappé), hay disconformidad táctica entre las estrellas y una afición implacable capaz de pitar a sus figuras.